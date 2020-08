Azpilicueta fa il tifo per Hazard e… sogna Messi in Premier League

Cesar Azpilicueta non dimentica le grandi cose fatte da Eden Hazard al Chelsea e parlando a Radio Marca, non solo difende la prima stagione sottotono dell’ex compagno, ma gli augura di mostrare al Real Madrid tutta la sua qualità, esattamente come fatto negli anni a Londra dove si è mostrato tra i calciatori più forti del mondo. E a proposito di calciatori importanti, il capitano blues ha commentato anche il potenziale arrivo di Messi in Premier League.

Azpilicueta tifa Hazard e sogna Messi

“Spero che possa prendere un po’ di ritmo per aiutare la sua squadra. Non ho dubbi che il Real Madrid abbia tanti giocatori di qualità e che Eden possa dimostrare il suo valore in quella squadra”, ha detto Azpilicueta sull’ex compagno. “Mi auguro che si possa vedere lo stesso giocatore che tutti abbiamo visto al Chelsea. Ha avuto un’annata con diversi problemi fisici che non gli hanno permesso di giocare con costanza ed essere al 100% ma gli auguro una prossima stagione diversa”.

E sul possibile arrivo di Messi in Premier League, con La Pulce accostata al Manchester City: “Sicuramente alzerebbe il livello e la competitività. C’è grande attesa in Inghilterra per conoscere la decisione di Messi sul proprio futuro“.

