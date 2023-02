Azpilicueta ricorda gli allenamenti con Conte: “Sacrificio e sacrificio. Mi ha migliorato”

Perno fondamentale non solo in campo ma per tutto l'ambiente del Chelsea , Cesar Azpilicueta , esterno o centrale dei Blues, ha avuto modo di parlare della sua carriera a Londra e dei diversi allenatori avuti.

Nel corso dell'intervista al The Athletic , lo spagnolo ha sottolineato anche l'importanza di aver avuto Antonio Conte come alleantore.

I noti allenamenti massacranti del tecnico italiano, ora al Tottenham, però, avevano anche un lato dolce, il miglioramento: "Ben presto sul campo sentivi di essere diventato più forte. Se ero al top quando Conte era al club? Sì, anche se è stato anche perché ho giocato ogni minuto e sentivo questa fiducia in me stesso fin dall'inizio da parte sua e grazie a lui. Per me era importante come giocatore sentire questo tipo di feeling nella mia mente".