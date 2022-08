Azpilicueta: “Volevo tornare in Spagna ma rimasto al Chelsea per essere una guida…”

GUIDA - "Dopo il Mondiale per club sono diventato l'unico giocatore ad aver vinto tutti i trofei con questa squadra e ho pensato che era arrivato il momento di tornare in Spagna", ha ammesso Azpilicueta. "Non ho mai fatto niente alle spalle del Chelsea, ho spiegato tutto. Ho deciso di stare zitto perché intorno a me c'era già abbastanza rumore. Non volevo peggiorare le cose perché volevo concentrarmi sulle partite. L'offerta del Barcellona era reale ma adesso sono molto emozionato. I nuovi proprietari volevano che restassi qui per guidare la squadra sia dentro che fuori dal campo. Sono molto grato, sono stati molto onesti e trasparenti sin dal primo giorno. Ho sentito la responsabilità di rimanere qui a casa", ha concluso l'esterno che è rimasto per capitanare e guidare la squadra di Tuchel a nuovi successi.