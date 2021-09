Babel e Afellay litigano a causa… di una canzone rap

Babel si diletta tra calcio e musica ma nel suo recente pezzo rap cita l'ex compagno parlandone... non proprio in modo positivo

L'attuale attaccante del Galatasaray ha "preso di mira" l'ex compagno nella sua canzone utilizzando frasi quasi di scherno per la sua situazione. Afellay, infatti, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo è diventato opinionista in tv. Ruolo che non è piaciuto a Babel che lo ha criticato con esternazioni poco felici. "Ehi fratello, non ti conosco bene da quello che hai fatto al Barcellona. Forse appena meglio dal PSV. Mi dicono che sei senza soldi e ora commenti il calcio. Insomma, non va proprio bene", queste alcune delle frasi presenti nel pezzo rap del calciatore.

Un "attacco" inatteso per Afellay che a NOS ha dichiarato di essere rimasto davvero sorpreso da queste frasi anche perché non ha mai avuto alcun tipo di rapporto rilevante con Babel: "Sono rimasto davvero stupito da questa canzone di Babel. Io lo conosco solo per via della nazionale olandese e non ci sono mai stati problemi". E ancora: "Onestamente non ho nulla di male da dire nei suoi confronti per questo non comprendo cosa l'abbia portato a dire certe cose".