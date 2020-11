Bailey chiama il figlio Leo Cristiano ma…: “Non è un tributo a Messi e CR7”

Curiosa vicenda in Germania ed in particolare in casa Bayer Leverkusen dove uno dei suoi giocatori più ispirati in stagione ha chiamato suo figlio… Leo Cristiano. Parliamo di Leon Bailey, stella del club tedesco, che ha però voluto precisare che il nome del suo piccolo, non abbia nulla a che fare col calcio. Leo, insomma, non sta per Messi. Cristiano, alla pari, non è riferito al fuoriclasse portoghese.

Bailey e il nome di suo figlio

Parlando alla Bild, il calciatore ha voluto precisare: “Questa cosa del nome di mio figlio non ha nulla a che vedere con il calcio, mentre viceversa ha a che fare con il mio nome”, ha detto Bailey. “Leo è un’abbreviazione di Leon, ovvero il mio nome. E poi Leo è il leone ed io sono un leone. Credo che anche mio figlio crescerà con la mentalità di essere un combattente e un leader. Cristiano invece è un bel nome che si sposa bene con Leo”.

Insomma nessun legame con i due campioni di Barcellona e Juventus ma solo un doppio bel nome. Poi, sulla sua stagione e il grande impatto recente: “Sono cambiato molto come persona, ma non è cambiato il mio modo di giocare. Mio figlio mi motiva a lavorare ancora di più ed evidentemente gli sforzi si vedono”.