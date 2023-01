Bailly, follia da rosso: intervento su N’Diaye che finisce in ospedale

Il Marsiglia ha vinto nella serata di ieri la gara del turno di trentaduesimi di Coppa di Francia contro l'Hyeres per 2-0. Eppure le cose sarebbero potute andare decisamente male. Il motivo? Una terribile espulsione di Eric Bailly . L'ex centrale del Manchester United, infatti, ha ricevuto un cartellino rosso diretto dopo appena quindici minuti di gioco, per un fallo molto violento ai danni dell'attaccante avversario Moussa N'Diaye .

Il povero N'Diaye è stato colpito in pieno petto da un calcione del difensore ed è finito all'ospedale trasportato in ambulanza. A quanto pare, però, per fortuna senza conseguenze nonostante sia rimasto monitorato nel reparto rianimazione.