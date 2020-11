Bale a prezzo di saldo: il Tottenham ha l’accordo col Real Madrid per soli 15 milioni di euro

15 milioni possono bastare. Il Tottenham farà suo Gareth Bale dopo averne ottenuto il prestito dal Real Madrid. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, gli Spurs avrebbero già trovato l’accordo con i blancos per acquistare in modo definitivo l’esterno d’attacco.

Bale: 15 milioni al Real Madrid

Secondo quanto si apprende dalla Spagna, precisamente da Mundo Deportivo e DiarioGol, il Tottenham e il Real Madrid si sarebbero già accordati per il riscatto alla fine della stagione di Gareth Bale in favore del club inglese. Arrivato nella sessione estiva di mercato in Premier League, il gallese sta piano piano ritrovando la forma migliore a suon di partite e anche di gol. Le due società avrebbero pattuito sulla base di 15 milioni di euro l’operazione per l’esterno d’attacco. In questo modo i madrileni andrebbero a liberarsi di un ingaggio importante e pensate per il bilancio e gli Spurs avrebbero un altro top player per il loro reparto avanzato.