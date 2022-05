Bale, addio al Real Madrid: l’agente conferma e svela il futuro

Il procuratore del gallese annuncia cosa farà il suo assistito

Gareth Bale lascerà il Real Madrid a fine stagione. Tutto come prevedibile ma ora arriva anche la conferma ufficiale del suo agente Jonathan Barnett. Come riportato da Marca che cita Record, il procuratore del gallese ha spazzato via ogni dubbio, come se ce ne fosse bisogno, sul fatto che il classe 1989 non vestirà più la maglia dei Blancos nella prossima annata dando anche qualche indizio su cosa potrebbe accadere in futuro.