Bale, altra frecciata al Real: “È bello essere in un posto dove ci si sente amati”

Quella tra Gareth Bale e il Real Madrid è una faida destinata a rimanere tale per ancora molto tempo, almeno questo è quanto si apprende dalle dichiarazioni che il gallese ha rilasciato in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro la Finlandia.

“QUI MI AMANO”

“Sto recuperando la mia forma fisica, ma giocare è ciò che rende felici tutti i calciatori, è bello giocare di nuovo, ed essere in un posto dove mi amano e mi sento amato – dichiara l’ex calciatore del Real Madrid – . Sicuramente c’è ancora molto da migliorare, ma ci vuole tempo per abituarsi a giocare di nuovo tante partite in pochi giorni. Sono sulla buona strada, sono passate solamente sei settimane da quando sono rientrato ma mi diverto a giocare come facevo una volta” – conclude l’ala del Tottenham -.