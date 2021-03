Bale chiarisce: “Ritorno a Madrid è per contratto. Nessuna mancanza di rispetto”

Gareth Bale torna a parlare del suo futuro nei club con l’addio al Tottenham e il ritorno al Real Madrid. Dopo le parole delle scorse settimane, il gallese, a margine della sfida tra la sua Nazionale e la Repubblica Ceca ha voluto fare ulteriori precisazioni nel corso della conferenza stampa.

Bale: “Ritorno a Madrid per contratto ma…”

“Per quanto riguarda la prossima stagione, legalmente il mio contratto dice che devo tornare a Madrid”, ha voluto spiegare Bale. “È letteralmente quello che dovrò fare, non credo sia una mancanza di rispetto nei confronti di nessuno. Appartengo al Real Madrid. L’accordo dice che sono in prestito al Tottenham fino al termine della stagione e poi devo tornare. Questo è il piano per il momento”.

E ancora il gallese prosegue lasciando anche un piccolo spiraglio: “Il motivo per cui sono andato via era perché volevo giocare, prendere ritmo e godermi il mio calcio. In estate tornerò a Madrid, ma devo parlare con il mio agente per capire cosa fare. Dopo l’Europeo e le vacanze, ci sentiremo e spero che troveremo una soluzione“.