Bale, ci risiamo: risata in panchina per… Hazard e il Real Madrid perde

Il gallese fa parlare di nuovo per i suoi atteggiamenti in panchina

Redazione ITASportPress

Torna a far parlare Gareth Bale. E ancora una volta non per le sue giocate sul campo. Nella notte, il suo Real Madrid era impegnato in Copa del Rey ed è stato sconfitto dall'Atletico Bilbao. Il gallese, rimasto in panchina per tutta la gara, è stato pizzicato in una grassa risata indirizzata ad Hazard o, quantomeno, a ciò che il compagno di squadra stava vivendo.

Il belga, come spiega Marca, è stato fatto riscaldare da mister Ancelotti per gran parte della gara. Poi, al momento del potenziale ingresso, il cambio di programma che ha visto Hazard sedersi nuovamente in panchina. Una situazione che Bale ha accolto con diversi sorrisi che sono poi diventati una evidente risata che non è sfuggita ai media.

Un comportamento inspiegabile, quello del gallese anche perché la reazione di Hazard è stata di grande delusione. Non tanto per la risata di Bale, quanto per la scelta di Ancelotti di non inserirlo in campo.

Il Real Madrid, come detto, ha poi perso 1-0 nei minuti finali venendo eliminato dalla Copa del Rey.