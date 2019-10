Bale dal ritiro del Galles: “Penso solo a giocare a calcio e divertirmi, qui o al Real Madrid”

Gareth Bale, dal ritiro del Galles, mette nuovamente fine alle voci che lo vogliono lontano dal Real Madrid, o comunque che parlano di un suo malessere all’interno dello spogliatoio dei blancos. Il suo impegno e i suoi obiettivi sono molto chiari, che sia con la Nazionale o con il club: “Quando si scende in campo ci sono numerosi sentimenti che ti coinvolgono, e uno di questi è per forza di cose la rabbia – ha detto nella conferenza stampa prima della partita fra Galles e Slovacchia, valida per le qualificazioni a Euro2020 -. Ma io sto cercando semplicemente di giocare a calcio, di divertirmi il più possibile e di dare il massimo sempre, che sia qui oppure al Madrid”. Il suo passaggio in Cina saltò all’ultimo in estate, con conseguente arrabbiatura dell’agente dell’esterno offensivo.