Bale è certo: “Getafe? Non ci andrò”. E spuntano due piste…

Il gallese non ha dubbi: le voci sul Getafe non corrispondono alla realtà

Solamente pochi giorni fa la bomba di mercato che voleva Gareth Bale essere stato proposto al Getafe. Il gallese, dopo aver annunciato l'addio al Real Madrid, dovrà decidere dove giocare la prossima stagione e da parte della società spagnola, per voce del presidente Angel Torres, erano arrivate parole in merito alla proposta dei membri dell'entourage del classe 1989 di giocare per loro. Notizia, questa, che dal ritiro del Galles il diretto interessato ha smentito con forza aprendo così a nuovi rumors sul suo destino.