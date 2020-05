Bale e il golf: “Ogni volta che gioco succede un caos”

“La passione per il golf? Molta gente me lo rimprovera e non capisco perché”. Inizia così lo sfogo di Gareth Bale riportato anche da AS relativamente alla sua passione extra calcio. Il gallese del Real Madrid è sempre molto criticato per la sua vita fuori dal terreno di gioco e dal mondo del pallone e non se ne spiega il motivo.

Bale: “Anche Stephen Curry gioca a golf”

Il golf è tra le grandi passioni di Bale ma anche una delle motiviazioni che ha portato molti tifosi del Real Madrid ad andare contro il giocatore. Il motivo, però, sembra un mistero. Almeno per il diretto interessato: “Tutti i medici mi dicono che posso giocare tranquillamente. So che Stephen Curry a volte gioca anche prima di fare una partita in Nba, ma qui se io faccio golf due giorni diventa un caso. A me piace giocarci perché mi rilassa, mi fa dimenticare le cose negative e il giorno dopo mi sento meglio mentalmente e pronto a concentrarmi di nuovo sul calcio”, ha spiegato Bale. E ancora sull’universo del pallone, il gallese aggiunge: “Credo che il problema nel calcio sia che è uno sport basato solo sui risultati e secondo me questo è il vero problema. Puoi giocare in modo incredibile, ma non segni per 5 gare consecutive e dicono che sei in un momento orribile. Ai tifosi piacciono i gol, gli assist, le grandi giocate, capita che giochi partite disastrose, ma segni due gol e allora tutti parlano di grande gara. Al di là delle opinioni dei tifosi, io sono felice quando so che ho fatto il possibile per dare il massimo”.