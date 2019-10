Bale e la passione per il golf: “Penso solo a quello. Non so neppure chi sia il Primo Ministro…”

Gareth Bale è nuovamente al centro di rumors di mercato e altre indiscrezioni riguardanti il proprio modo di essere. Spesso accusato, anche dai compagni al Real Madrid, di vivere in un mondo a sé, il gallese non fa molto per togliersi questa ‘fama’.

Intervistato dal Telegraph, Bale ha praticamente ammeso di vivere in una sorta di ‘bolla’ che lo estranea dalle notizie che non riguardano il mondo sportivo. La prova arriva direttamente dal calciatore che anche su temi caldi del mondo britannico come la Brexit, ha affermato: “Lo guardo in termini finanziari, perché ovviamente è una cosa che mi tocca in un certo modo a livello di investimenti e di soldi, però la maggior parte delle stupidaggini non le leggo. A dire il vero non so il 99% delle cose riguardanti la Brexit. Non so nemmeno chi sia il Primo Ministro“.

PASSIONE – A dar ancora più forza a queste parole, Bale ha aggiunto: “Non posso parlare di ciò che non mi interessa. Io seguo il golf, vuoi che ti dica chi sia il numero uno al mondo?…”. E sul futuro: “Come mi vedo? In un campo da golf, ovviamente”.