Bale giocherà con Chiellini: c’è l’accordo con Los Angeles FC

Dopo le varie voci sul suo futuro, Gareth Bale ha trovato un accordo con club della MLS. Si tratta dei Los Angeles FC, club americano in cui giocherà anche l'ex capitano della Nazionale italiana e della Juventus Giorgio Chiellini. In precedenza molte voci davano il gallese verso un suo ritorno in patria al Cardiff City, ma la scelta è ricaduta sul trasferimento negli Stati Uniti. Il classe '89 ha terminato la sua lunga avventura al Real Madrid e ora è pronto a una nuova avventura in MLS, dove vuole rilanciarsi per essere protagonista al Mondiale in Qatar.