Bale, gol e assist per il Tottenham. Non accadeva dal 2013: “Spero sia l’inizio di una serie di successi…”

Gareth Bale torna protagonista col Tottenham. In campo nel match degli Spurs in Europa League contro il Wolfsberg, il gallese è stato autore di una grande prestazione condita da una rete e un assist nel 4-1 in trasferta degli inglesi di Mourinho. Una doppia firma, quella dell’esterno classe 1989 che sa tanto di record.

Bale: record e gioia

Come riporta Opta, infatti, il gol e l’assist di Bale vanno ufficialmente nella tabella dei dati statistici importanti. Era dall’aprile 2013 che il gallese non diventava decisivo con una prova del genere per il Tottenham. L’esterno offensivo, infatti, al termine di quell’annata, era passato al Real Madrid, salvo poi tornare in Inghilterra proprio alcuni mesi fa. Al termine della gara, il diretto interessato ha commentato la sua prova ai media ufficiali del club: “Sono molto felice di aver dato il mio contributo per la vittoria finale. Ho il desiderio di fare bene per ottenere ancora maggiore fiducia in me stesso. Ultimamente non abbiamo vinto molte volte e per questo la vittoria in Europa League è davvero importante. Spero che possa essere un nuovo inizio con tanti successi da adesso in avanti”.