Bale, il Cardiff pronto ad un contratto fino a Qatar 2022 e poi…

Il gallese potrebbe firmare un contratto a breve termine ma poi rimanere comunque in Galles

Redazione ITASportPress

L'addio annunciato al Real Madrid e i rumors sul suo futuro. Gareth Bale è pronto a decidere quale sarà la sua prossima tappa di vita, calcistica e non. Il gallese, fresco di pass per Qatar 2022 con la sua Nazionale, vuole arrivare alla rassegna iridata nelle migliori condizioni possibili. Per farlo sembra poter essere disposto ad accettare una piazza ben lontana da quelle a cui era abituato. Parliamo del Cardiff, squadra della quale si era già parlato anche in passato.

Il club, che milita nella seconda divisione inglese, pare intenzionato ad ingaggiare Bale e sarebbe pronto ad offrirgli un contratto a breve termine e non solo. Come riportato dalla BBC, infatti, la società del Galles vorrebbe provare a convincere il giocatore a stare con loro anche oltre il Mondiale magari stuzzicandolo con l'idea di diventare l'assoluto protagonista del possibile ritorno in Premier League.

Non ci sono conferme in tal senso e il Cardiff - spiega la BBC - non ha dato notizie in merito. L'idea però sembra essere piuttosto realistica. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.