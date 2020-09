Bale, il ritorno al Tottenham è…mega lussuoso!

Gareth Bale è pronto ad iniziare la nuova avventura con la maglia del Tottenham, dove lo aspetta a braccia aperte il tecnico Josè Mourinho. Per il gallese un gradito ritorno nella squadra che lo ha fatto diventare grande. Bale nel suo viaggio verso l’Inghilterra ha utilizzato un volo privato insieme al nuovo compagno Reguilòn, in arrivo dal Real Madrid. Il patron degli Spurs, Daniel Levy, ha fatto viaggiare i due nuovi acquisti su un un jet Embraer Legacy 600, un’esperienza decisamente unica in assoluto lusso.

IL LUSSUOSO JET

Il costoso jet sul quale il presidente del Tottenham ha fatto viaggiare i suoi due nuovi acquisti è stato utilizzato il mese scorso dalla Regina d’Inghilterra in persona. L’aereo, di proprietà dei capi Spurs ENIC, dispone di sedili in pelle di grandi dimensioni con tavoli in legno lucido e una serie di opzioni di ristorazione. Il jet, inoltre, era dotato di linea telefonica e di wi-fi, proprio per non farsi mancare niente. Almeno per questa volta Levy non ha badato a spese! Lo riporta il The Sun.

