Bale, incredibile: mentre Zidane era in conferenza lui… giocava a golf

La telenovela Zidane, Real Madrid, Gareth Bale si arricchisce di un altro retroscena. A svelarlo è El Chiringuito TV che spiega come mentre il tecnico blancos si trovava ieri in conferenza stampa per presentare la gara contro il Manchester City, il gallese invece era impegnato a… giocare a gold.

Bale: il golf prima di tutto

Sembra destinata a diventare sempre più turbolenta la permanenza di Gareth Bale al Real Madrid. Infatti, come spiega la trasmissione televisiva spagnola, mentre Zinedine Zidane stava tenendo la conferenza stampa pre City e, tra le altre cose, spiegava come proprio il gallese non era stato convocato su sua richiesta, ecco il retroscena: l’esterno era a giocare a golf. Le immagini condivise dalla tv iberica lasciano pochi dubbi. Il filmato, ovviamente, è destinato a far discutere.

