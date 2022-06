Bale, indizio sul futuro: “Blasone mio prossimo club non avrà grande importanza”

Il calciatore classe 1989 ha spiegato: "Non ho ancora preso una decisione sul mio futuro. So che ci sono opzioni, ma devo valutarle e vedere quale è la migliore per me. Ho bisogno di discutere del mio futuro club non solo con la mia famiglia, ma anche con l'allenatore e il suo staff tecnico e atletico. Dobbiamo analizzare cosa sarà meglio per me per essere in forma per i Mondiali di novembre e dicembre", ha detto Bale in modo molto chiaro. "Non credo che lo status del mio futuro club sarà di grande importanza. Una partita di calcio è una partita di calcio. Sento che non perderò mai la mia qualità di gioco ed è questo che conta".