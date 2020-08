Bale, la costosa vita a “spese” del Real Madrid: casa da 6.5 milioni di sterline vicina al campo… da golf

Ha deciso di restare a Madrid e al Real. Nonostante stia, probabilmente, mettendo a rischio anche la sua carriera. Gareth Bale è sicuramente il giocatore più discusso del momento. I problemi con Zidane, i suoi atteggiamenti e… la sua costosa vita “a spese” del club.

Bale: casa di lusso vicina al campo da golf

Secondo quanto riportato dal Sun, Bale sta vivendo la sua esperienza a Madrid con il massimo comfort possibile. Non solo per la sua casa del valore di 6.5 milioni di sterline, che gli costa circa 11 mila sterline al mese, ma anche per dove essa è ubicata. Infatti, come fa notare il tabloid britannico, la dimora del gallese è posizionata in un posto che consente al calciatore di arrivare subito al campo. Peccato sia quello da golf…

Infatti, la sua casa situata nella zona La Finca è decisamente più vicina al luogo del suo hobby preferito rispetto a quello di lavoro, ovvero il Santiago Bernabeu e il centro di allenamento di Valdebebas. Insomma, i problemi del calciatore, probabilmente, sono anche incentivati da questo. Se poi aggiungiamo la piscina extra lusso e un parco auto davvero di lusso, non pare difficile capire perché Bale, nonostante tutto, stia decisamente bene a Madrid…



