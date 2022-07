Bale: “La MLS non è campionato per pensionati. Qui anche in ottica Europeo 2024”

Il gallese carico per la nuova avventura.

Redazione ITASportPress

Gareth Bale ha già assaporato i campi di MLS col suo Los Angeles FC anche se ancora non ha fatto il proprio esordio. Eppure sembra trovarsi già benissimo e soprattutto pare avere le idee molto chiare per questa stagione e anche in chiave futura.

In occasione della sua presentazione, il gallese, come riportato anche dall'Independent, ha parlato della scelta di giocare in Major League Soccer e non solo.

ENTUSIASMO - "Questo è un campionato che ha fatto molta strada negli ultimi 10 anni. Non credo sia giusto considerare la MLS un campionato per pensionati", ha detto Bale. "Ritengo ci siano parecchie difficoltà anche in questo torneo ma io voglio lasciare il segno in campionato. Questa mia avventura non è una cosa a breve termine di 6 o 12 mesi. Questo trasferimento mi dà l'opportunità di andare avanti verso il prossimo Euro. Qui ho trovato un ambiente fantastico: tutto ciò che vedi è incredibile. Spero ora di poter fare la mia parte e portare questo club al livello successivo".