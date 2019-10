Bale, la richiesta al Real Madrid: nessun aggiornamento pubblico sulle sue condizioni fisiche

Potrebbe esserci un nuovo capitolo della telenovela tra Gareth Bale e il Real Madrid. Stando a quanto riporta Marca, che dedica la sua prima pagina odierna all’argomento, il gallese avrebbe espressamente richiesto alla società di non pubblicare più notizie riguardo alle sue condizioni fisiche.

NUOVI GUAI – Dopo le note vicende di mercato questa estate, il rapporto tra l’esterno offensivo e il club spagnolo starebbe prendendo un’altra via. Vittima di diversi problemi fisici dal suo arrivo al Real Madrid, Gareth Bale ha chiesto alla dirigenza di rispettare la riservatezza medica. Il gallese non vuole più vedere alcun comunicato pubblico riguardo a possibili infortuni. Come Bale, anche altri giocatori avrebbero optato per questa via e la legge spagnola è da loro parte essendo, oltre calciatori, normali lavoratori.

Assente dalla recente pausa internazionale a causa di un problema ai polpacci, l’ex stella del Tottenham si aspetta quindi che il Real Madrid rispetti il ​​suo diritto al segreto medico.