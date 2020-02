Bale, l’agente: “Aveva un’offerta dalla Cina che lo avrebbe reso il più pagato al mondo. Ma il Real Madrid…”

Continua ad essere al centro dei rumors di mercato Gareth Bale. Il gallese del Real Madrid è sicuramente uno dei possibili pezzi pregiati delle finestre delle trattativa. Nonostante gli evidenti rapporti altalenanti con il tecnico Zidane, l’esterno classe 1989 rimane a far parte della squadra madrilena.

Nel corso di un’intervista rilasciata ad AS, il suo agente Jonathan Barnett ha rivelato che Bale ha ricevuto un’offerta da un club cinese in estate: “Aveva un’offerta impossibile da rifiutare, ma il Real Madrid non ha voluto venderlo”, ha spiegato il procuratore. “Il club cinese non poteva pagare ciò che il Real Madríd chiedeva per il trasferimento. Gareth voleva lasciare un’eredità in Cina, voleva aiutare il calcio a brillare lì. Aveva l’idea di rendere il calcio fantastico in quel Paese. E inoltre avrebbe preso molti soldi, lo avrebbero reso il giocatore più pagato al mondo“.