Bale, l’agente: “Non è euforico, ma non inciderà sulle prestazioni. Resta al Real al 100%”

Ancora una volta, l’agente di Gareth Bale, Jonathan Barnett, ha parlato del futuro del suo assistito, questa volta ai microfoni della BBC: “Non ha mai chiesto di andarsene dal Real Madrid – sottoscrive -, ha un contratto con il club ed è un giocatore dei blancos al 100%. Farà bene: vuole vincere la Liga, la Champions League e tutto il resto. Se è felice? Posso dire che non è euforico, però non inciderà minimamente questa cosa sulle sue prestazioni in campo. I fatti e i dati statistici certificano che con Bale in campo il Real ha maggiori possibilità di vincere, nessuno lo ha mai accusato di non dare il 100%, è uno dei migliori calciatori al mondo. Se arriverà qualche proposta in futuro per trasferirsi, una buona opportunità per lui, allora valuterà il da farsi e se ne parlerà col presidente del Real”.