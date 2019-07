Bale, l’agente replica a Zidane: “E’ una disgrazia, non ha il minimo rispetto”

E’ ormai guerra totale tra Zinedine Zidane e Gareth Bale. Il gallese, come noto, non rientra nei piani del tecnico del Real Madrid, il quale, dopo il match di esordio all’International Champions Cup contro il Bayern Monaco, ha affermato che si aspetta una sua cessioee, dichiarando apertamente che se il giocatore dovesse partire già domani, sarebbe solamente un bene. Parole che hanno scatenato la reazione dell’agente del giocatore Jonathan Barnett, che, come riporta AS, si è lasciato andare ad un duro sfogo.

DISGRAZIA – “Zidane è una disgrazia, non ha il minimo rispetto per Gareth, che al Real in questi anni ha dato molto. Quando se ne andrà, sarà perché lui lo avrà voluto, non per le pressioni ricevute dal suo allenatore. Bale è uno dei giocatori migliori al mondo e continuerà a giocare in un grande club”.