Bale, l’agente: “Ritorno al Real? Dubito. Salvo non lo vogliano un anno in panchina…”

Parla Jonathan Barnett: "Sotto Mourinho periodo difficile..."

Quale futuro per Gareth Bale? L'esterno gallese di proprietà del Real Madrid sembra aver ritrovato se stesso al Tottenham, in modo particolare, dopo l'addio di José Mourinho, il suo umore e le sue intenzioni sembrano essere cambiate. "Tornerò al Real Madrid, è il contratto", aveva detto solamente poche settimane fa il giocatore. Di parere diverso, invece, ad oggi, il suo agente Jonathan Barnett che, come riporta l'Evening Standard, ha parlato a SNTV del futuro del suo assistito. "Cosa accadrà per Bale? È una discussione a tre: noi, Real Madrid e Tottenham", ha spiegato il noto procuratore. "Abbiamo le nostre opinioni e faremo sapere a chi di dovere. Come ho detto, sotto Mourinho ha avuto un periodo difficile, ma se gli dai fiducia, se lo tratti come merita, come un Messi o un CR7, beh, lui ripagherà sul campo. Futuro al Real Madrid per Bale? Ne dubito molto ... ma se lo vogliono in panchina per un anno intero... va bene".