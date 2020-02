Bale, l’agente: “Via da Madrid? Pochi club possono permetterselo…”

Gareth Bale, alla fine, è rimasto al Real Madrid. L’esterno gallese era stato accostato a diversi club nella finestra di mercato invernale. Tutti rumors poi smentiti dalla permanenza alla corte di Zidane.

A parlare del calciatore è stato il suo agente Jonathan Barnett che ai microfoni di Talksport, come riporta anche Marca, ha analizzato la permanenza del gallese nella capitale spagnola.

FELICE – “Se c’è stata un’offerta dal Tottenham? No. Se il presidente Levy era a Madrid o no, non spetta a me dirlo”, ha detto il procuratore. “Se andrà via da Madrid? È molto felice a Madrid e ammettiamolo, finanziariamente, la maggior parte dei club non può permetterselo. È molto bello dire ‘ho intenzione di rinunciare a quei soldi e andare a giocare altrove’, ma non si tratta solo di soldi. Il futuro di Bale riguarda il suo stile di vita e quello della sua famiglia, dei suoi figli. Sono cresciuti a Madrid”. E ancora sul futuro del gallese: “Se tornerà al Tottenham? No, non credo. Quando avrà terminato il suo contratto (2022 ndr), si spera, siederà con me e la sua famiglia e deciderà cosa vuole fare”.