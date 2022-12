Bale, l’avventura in MLS è già finita? C’è una clausola nel contratto con i LAFC

"Continuerò finché potrò e sarò desiderato. A marzo inizieranno le gare di qualificazione a Euro 2024 e ora dobbiamo guardare avanti pensando però a che punto siamo arrivati". Erano state più o meno queste le parole di Gareth Bale a proposito del suo futuro con il Galles dopo la cocente eliminazione dal Mondiale in Qatar a seguito del k.o. per 3-0 contro l'Inghilterra.

Ma adesso, all'attenzione della cronaca sportiva, c'è anche il futuro con il proprio club. In particolare il Sunriporta un’indiscrezione sul futuro del giocatore che potrebbe essere lontano da Los Angeles e dai LAFC. Secondo il quotidiano inglese, il contratto del 33enne gallese contiene una clausola d’uscita. Bale potrebbe lasciare il proprio club prima dell'inizio della nuova stagione 2023. Esisterebbe appunto un accordo nel contratto che, in caso di ok da ambe due le parti in causa, il giocatore potrebbe salutare in anticpo.