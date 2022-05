Bale, l’incredibile ipotesi: in Championship col Cardiff. E il CT del Galles…

L'esterno gallese deciderà il suo futuro solo dopo il playoff del Galles per il Mondiale

Proprio il CT, come riportato dalla BBC, ha detto: "Possiamo spuntare tutte le caselle con le ipotesi ma la verità è che lui deciderà dopo la gara del Galles di giugno. A quel punto sarò io stesso a chiedergli cosa vorrà fare", ha spiegato Robert Page. "Ritengo che l'ipotesi Cardiff City possa avere senso e non cambierebbe per me nulla di quello che già penso di Bale. Se ci dovessimo qualificare per Qatar 2022 e lui andasse a giocare per il Cardiff confermo che per me non cambierebbe nulla e lui verrebbe comunque convocato. Questa è la cosa più importante".