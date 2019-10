Bale, ma che combini? Ignora bambino che chiede un autografo: in Spagna è polemica

Gareth Bale continua a far parlare di sé. Non solo mercato, malumori in casa Real Madrid. Adesso anche una ‘brutta figura’ con un piccolo fan.

Come mostrano alcune immagini condivise da Marca Bale, tornato a Madrid ieri sera, ha ignorato i giornalisti presenti che provavano a strappargli qualche dichiarazione, ma anche un giovanissimo tifoso che gli chiedeva una foto o anche solamente un autografo.

Il gallese ha preferito ignorare tutti, piccolo fan compreso, rifugiandosi nella musica che probabilmente ascoltava con le cuffiette. Suoi social, il video è stato condiviso da tante persone che sono rimaste incredule davanti al comportamento del calciatore.