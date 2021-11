Bale, out col Real Madrid ma… pronto alla presenza numero 100 col Galles

Il calciatore è infortunato da settembre e non è sceso in campo col Real Madrid ma potrebbe essere chiamato in causa dalla propria Nazionale

Redazione ITASportPress

Non gioca col Real Madrid da inizio settembre per un problema al ginocchio, eppure Gareth Bale potrebbe essere a disposizione per prossime gare... del Galles. Ebbene sì perché, come spiegato dal CT della Nazionale Robert Page, l'esterno offensivo ha tutta l'intenzione di raggiungere questo mese le 100 presenze con la maglia del suo Paese.

Il calciatore si è infortunato circa due mesi fa e da quel momento non ha messo piede in campo per le gare dei Blancos. Eppure il suo recupero potrebbe essere tale da permettergli di giocare i prossimi impegni contro Bielorussia e Belgio per le qualificazioni al Mondiale in Qatar.

Parlando a BBC Sport Wales, il CT della Nazionale gallese ha confermato tutto: "So che si sta allenando bene e il suo recupero procede bene. Ho parlato con lui sabato e non vede l'ora di giocare le partite e arrivare alla presenza numero 100 col Galles. So che non potrà essere al top ma se sta bene non vedo perché non possa giocare con noi. Il Real Madrid si potrebbe opporre? Non credo. Ha un buon rapporto col tecnico e lo staff medico e se lui sta bene non ci sono motivi per non farlo venire a giocare con noi".