Bale pensa al ritiro a fine stagione: se il Galles non va al Mondiale…

Il gallese potrebbe terminare a 32 anni la sua carriera

Potrebbe essere giunta l'ora di smettere di giocare a calcio per Gareth Bale. Il gallese, infatti, starebbe pensando al ritiro. Una voce che torna prepotente tra le cronache sportive dopo che in questa stagione, l'esterno del Real Madrid praticamente non ha mai giocato fatta eccezione per pochissime apparizione. A rilanciare l'indiscrezione, questa volta, è il The Athletic che spiega come il contratto del giocatore con i Blancos sia in scadenza il prossimo giugno e salvo sorprese non verrà rinnovato.