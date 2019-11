Bale, pochi minuti col Real e tanti fischi: il Manchester United si fa sotto…

Gareth Bale e il Real Madrid, una storia giunta ormai al capolinea. Il gallese sta definitivamente rompendo con il club blancos. Prima il rapporto con Zidane, poi gli infortuni. Il classe 1988 sembra aver deciso di chiudere ogni possibilità ad una permanenza nella capitale spagnola. Galles, golf e poi il club spagnolo: queste le priorità del giocatore dopo la provocazione nel corso della settimana.

Un gesto, quello della bandiera con le sue proprità, che sembra non essere piaciuto ai tifosi madrileni che, puntuali, lo hanno fischiato e insultato nei pochi scampoli di gara da lui giocati ieri contro la Real Sociedad. Ecco perché, come scrive il Sun, per Bale pare inevitabile un addio, persino nel mese di gennaio. Il mercato è alle porte e per il gallese ci sono almeno due big pronte a portarlo in squadra: Tottenham e Manchester United. Proprio i Red Devils sarebbero favoriti potendo contare anche sul possibile inserimento di Paul Pogba nella trattativa.