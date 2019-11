Bale, possibile nuovo caso: per il Real Madrid è infortunato, ma il Galles lo convoca e…

Gareth Bale non giocherà in Champions League con il Real Madrid contro il Galatasary ma ci sarà, con ogni probabilità, per la sua Nazionale per le gare di qualificazione ad Euro 2020. In casa madrilena potrebbe accendersi un altro capitolo della telenovela legata al calciatore gallese.

Come riporta Marca, infatti, Bale è out dal 13 ottobre e starebbe recuperando la forma migliore per poter tornare a giocare per il club. Nonostante questo, il Galles di Ryan Giggs lo ha convocato per le due gare, che saranno decisive al fine della qualificazione al prossimo Europeo, e ha tutte le intenzioni di farlo giocare in almeno una delle due occasioni. Come scrive il quotidiano spagnolo, il Real Madrid, e nello specifico Zidane preferisce essere sempre cauto nel recupero dei giocatori e non aveva intenzione di farlo tornare a giocare fino al 23 novembre, contro la Real Sociedad. Ecco perché, la scelta del Galles potrebbe scatenare un vero e proprio caso. Bale, molto probabilmente, vorrà giocare almeno una delle due sfide decisive – più plausibile quella del 19 contro l’Ungheria -, e questo potrebbe non far felice l’ambiente madrileno.