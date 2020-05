Bale, sirene americane ma lui… non vuole rinunciare al maxi ingaggio

Gareth Bale si allontana dalla MLS. Secondo quanto riportato dal The Athletic infatti, l’esterno gallese era stato offerto ad un club della Major League Soccer ma il tutto si sarebbe fermato per motivi economici.

Infatti, il maxi ingaggio che Bale percepisce attualmente al Real Madrid è un ostacolo troppo grande per la maggior parte delle società e da parte del calciatore pare esserci una chiusura totale, almeno per ora, verso una diminuzione di tale compenso. Su Bale si sono mosse anche alcune big di Premier League come il Newcastle e l’Everton di Carlo Ancelotti che lo ha già allenato in passato proprio in maglia madrilena.