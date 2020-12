Bale, spettatore interessato del Real: se Zidane va via, lui torna a Madrid…

Gareth Bale-Real Madrid, una questione ancora non risolta. L’esterno d’attacco, ora in prestito al Tottenham in Premier League, starebbe pensando di tornare nella capitale spagnola per affrontare il suo ultimo anno di contratto con la maglia dei blancos. Tutto dipenderà, però, dal futuro di… Zinedine Zidane.

Bale: se “salta” Zidane c’è il ritorno a Madrid

Secondo quanto riporta AS, a cui fa poi eco anche il tabloid inglese Daily Mail, l’attaccante del Real Madrid Gareth Bale, attualmente in prestito al Tottenham, vuole tornare al Real Madrid. Da quanto si apprende il gallese ha un occhi vigile sulla situazione in casa blancos e starebbe attendendo novità sul futuro di Zinedine Zidane, tecnico dei galacticos col quale non è assolutamente in buoni rapporti. Bale vorrebbe tornare in Spagna per vivere la sua ultima annata che ancora lo attende per contratto con la camiseta blanca ma molto dipenderà appunto dalla situazione dell’allenatore.

Il mister francese non ha entusiasmato la dirigenza madrilena in questo avvio di stagione con tanti punti di svantaggio in Liga e un girone di Champions superato a stento, anche se alla fine, al primo posto. Bale osserva e magari… “gufa”…