Bale spiazza il Real Madrid: il gallese ha deciso il proprio futuro

Sembrava essere ad un passo dall’addio la scorsa estate, ma Gareth Bale, alla fine, è rimasto in Spagna alla corte del Real Madrid. Niente Cina e niente MLS per il talento gallese che, ad oggi, sembra intenzionato a cambiare decisamente i propri piani.

Stando a quanto riporta il Mirror, infatti, nonostante i rapporti glaciali con il tecnico Zidane e la volontà del Real Madrid di inserirlo in possibili operazioni di mercato, Bale avrebbe deciso di mantenere fede al contratto che lo lega ai blancos fino al 2022. Notizia che cambia decisamente i piani della società che sperava di liberarsi di un ingaggio pesante e, magari, ottenere uno sconto su operazioni come quella che potrebbe portare Pogba in Spagna in un ipotetico scambio col Manchester United.