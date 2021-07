Bale torna al Real Madrid ma perde… il “suo” numero 11

Al momento il gallese è senza numero di maglia visto che l'11 è stato occupato da Asensio

Da una parte la possibilità di tornare importante per il Real Madrid , dall'altra diversi dubbi su cosa aspettarsi dall'ambiente blancos. Gareth Bale ritroverà Carlo Ancelotti in questa annata madrilena, dopo il prestito al Tottenham. Il gallese ha concluso il periodo in maglia Spurs e nella prossima stagione tornerà a disposizione dei madrileni e, probabilmente, ne sarà anche un punto fermo visti i suoi numeri col tecnico italiano.

Eppure, ci sono tante incognite. Una, non troppo importante dal punto di vista del gioco, ma che sicuramente fa capire come si tratterà per Bale di un nuovo inizio o, forse, di una lenta fine... Come spiega AS, infatti, l'esterno d'attacco, almeno per adesso, si ritrova senza il suo solito numero di maglia, l'11. Quel numero che lo ha accompagnato negli anni d'oro con la camiseta blanca. La colpa, se così possiamo definirla, è di Asensio che ha iniziato l'annata scegliendo proprio quella t-shirt. Bale, esattamente come tutti i calciatori rientranti dal prestito, si sono trovati a scegliere tra i numeri di maglia rimasti e, nel caso del gallese, la decisione non è ancora stata presa.