Ballack: “Bellingham non ancora maturo. Al Real sarà criticato al primo errore”

Continua a tenere banco il presunto trasferimento di Jude Bellinghamal RealMadrid. Il talentuosissimo centrocampista inglese è entrato in orbita blancos da diversi mesi ormai e quest'estate sembra il momento perfetto per effettuare il passo decisivo: un'operazione da record, con il Real pronto a versare la cifra di 110 milioni di euro nelle casse del club tedesco. Ma non tutti sono d'accordo con il trasferimento. E a parlare è un ex leggenda del calcio tedesco che di spogliatoi importanti in carriera, beh, ne ha vissuti... Si tratta di Michael Ballack: "È giovane e dovrebbe continuare per un altro anno qui, in Bundesliga - ha dichiarato l'ex campione ai microfoni di Bild -. È il migliore e dà grande visibilità al campionato".