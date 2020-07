Ballack in soccorso del suo primo club: all’asta sue maglie autografate

Michael Ballack in soccorso del suo primo club della carriera. L’ex calciatore tedesco, con un grande passato al Bayern Monaco e al Chelsea, ha risposto presente per il Chemnitz, squadra di terza divisione tedesca, che necessita di circa 450 mila euro per evitare il fallimento ed iscriversi al prossimo campionato.



Ballack: il gesto per l’ex club

Quaranta magliette autografate da mettere all’asta per la sua prima squadra. In questo modo Michael Ballack sta provando a dare una mano al Chemnitz affinché il club possa raccogliere 450 mila euro ed iscriversi al campionato della prossima stagione ed evitare il fallimmento. L’ex calciatore tedesco, come riporta AS, ha consegnato sue ex divise dei tempi del Bayern Monaco, del Chelsea e del Bayer Leverkusen, oltre che della Nazionale, per provare a racimolare denaro utile al suo primo club in assoluto. L’offerta minima per una maglietta è di 200 euro e il ricavato andrà direttamente ad un conto fiduciario istituito nell’ambito della procedura di insolvenza di Chemnitz.

Al momento la squadra ha già trovato ben 300 mila euro, ma ne mancano ancora parecchi per arrivare alla cifra di 450 mila. Ballack proverà dunque a metterci del suo per aiutare la società che lo ha lanciato nel grande panorama calcistico a salvarsi.



INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE