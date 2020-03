Ballack racconta: “Mourinho licenziato dal Chelsea nel 2007? Colpa dei giocatori perché…”

Michael Ballack si racconta ai microfoni di Sky Sports e torna su un particolare momento della sua carriera da giocatore. Era il 2007 e il tedesco giocava nel Chelsea di José Mourinho. Ad un certo punto le cose hanno smesso di funzionare e lo Special One è stato licenziato. La colpa? Secondo l’ex giocatore… dei calciatori.

TROPPO LAVORO – “Adesso ho abbastanza esperienza per capire tutto. Quando una squadra non vince, l’allenatore è la prima persona a essere sostituita. Per Mourinho, quella del 2007 era la quarta stagione al Chelsea. Se osservi il tempo medio che un tecnico trascorre in un club, questo è un risultato piuttosto buono. Mourinho nei suoi anni ha lavorato troppo duramente. Forse per questo, ad un certo punto, tutto ha smesso di funzionare. Il problema era di tutti più o meno, ma la colpa dei giocatori. Onestamente non ce ne siamo pentiti, perché dovevamo guardare avanti. Ho ancora un buon rapporto con José e credo che siano pochi i calciatori che parlano male di lui”, ha spiegato Ballack.