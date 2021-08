Balotelli a secco, ma l’Adana Demirspor conquista primo punto in campionato

Seconda partita per Super Mario e seconda presenza con la nuova squadra

Primo punto in campionato per l'Adana Demirspor di Mario Balotelli. L'attaccante, dopo l'addio al Monza, è andato in Turchia per rinforzare la squadra neo promossa. Dopo la sconfitta all'esordio, Super Mario ha trovato il pareggio nella gara valida per l'anticipo del secondo turno di Super Lig turca contro il Kayserispor.