Balotelli: “Campionato turco più competitivo della Serie A”

Fanno discutere le dichiarazioni rilasciate da Mario Balotelli . L'attaccante ex Milan, ora fuori rosa dal Sion, non ha lasciato spazio ad altre interpretazioni ed ha attaccato il campionato italiano paragonandolo a quello turco. "L’anno scorso ho guardato qualche partita di Serie A e mi capitava di paragonarle a quelle che facevamo in Turchia . A mio parere oggi il livello è quasi più alto lì che in Italia" ha affermato ai microfoni di Controcalcio con una convinzione disarmante. Super Mario, poi, ha continuato parlando di quelle che sono state le sue scelte di carriera, toccando l'argomento Arabia Saudita: "Ho rifiutato un’offerta cinese molto più alta delle cifre arabe. Ho preferito giocare a calcio e restare a Marsiglia. Ora parlano dell'Arabia Saudita come top campionato al mondo, seguendo la stessa logica anche la Cina lo potrebbe diventare".

ILPENSIERO: Nonostante si atteggi da duro, Mario Balotelli ha un cuore tenero. Si affeziona alle persone che tanto lo hanno aiutato in carriera e farebbe di tutto per queste. Gente di un certo spessore come Sinisa Mihajlovic e Mino Raiola, entrambi scomparsi lo scorso anno. "Mihajlovic lo conobbi agli inizi della mia carriera, era come un mio fratello maggiore. Carattere duro ma mi trovavo bene. Raiola invece era unico come agente. Abbiamo avuto un rapporto troppo bello, mi manca tanto. Ricordo che al presidente del Nizza gli consigliò di non prendermi! Scherzando, riuscì anche a farmi dare di più".