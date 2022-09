Balotelli, che succede? Barcolla fuori da un bar e va k.o. per una bronchite

L'attaccante ha iniziato da poco l'avventura in Svizzera col Sion.

Potrebbe già esserci un primo caso Balotelli al Sion. L'attaccante, arrivato in Svizzera nelle scorse settimane per una nuova tappa della sua carriera calcistica, è già out per il match del weekend della sua squadra.

Da capire quale sia il reale motivo dell'assenza di Super Mario che, poche ore fa, è stato avvistato fuori da un bar di Losanna in uno stato decisamente non ottimale. Nau.ch ha pubblicato sui propri canali ufficiali un filmato che ritrae appunto Balotelli sostenuto da un assistente e dalla - crediamo - compagna.

Sul tema non ci sono stati riscontri se non alcune parole del presidente del club che fa riferimento al fatto che il giocatore sia attualmente indisponibile a causa di una bronchite. Sui social, lo stesso calciatore si è mostrato in casa sul divano, probabilmente per curarsi.

Ad ogni modo, il giallo relativo alla notte al bar resta. Le immagini di quel momento sono state condivise via social da diversi account anche se non si capiscono in modo chiaro le tempistiche.