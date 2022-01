Balotelli da Nazionale: entra e segna con l’Adana Demirspor

Super Mario entra a gara in corso fa un assist e un gol nel 5-0 dei suoi

Mario Balotelli potrebbe fare ritorno in Nazionale . Super Mario sembra poter essere nella lista dei calciatori che parteciperanno al prossimo stage dell'Italia di Roberto Mancini prima delle gare di qualificazione al Mondiale dei playoff. Una bella notizia per l'attaccante e per l'Adana Demirspor, club turco, che ha creduto nelle doti del giocatore facendo decisamente rinascere.

Lo stesso mister dell'Adana Vincenzo Montella, come riportato da Goal, ha commentato la prova di Super Mario e i rumors sul possibile ritorno di Balotelli nell'Italia: "Non so se Mario Balotelli andrà in Nazionale o meno, ma se lo farà sarà grandioso, sarà un premio. Ci sarà un premio per il nostro presidente, ci credeva molto e lo ha portato qui. Siamo molto amici con Mancini, ne stiamo parlando tra di noi".