Balotelli in Liga? Il presidente dell’Adana Demirspor: “Stiamo ricevendo offerte”

Nei giorni scorsi ha fatto discutere una questione legata a Mario Balotelli . L'attaccante ha infatti infiammato i social dei tifosi spagnoli. Super Mario nelle scorse ore ha postato su Instagram una schermata nera con un'enigmatica equazione: "Spagna+Calcio+Mario: vi piacerebbe?", ha chiesto l'attaccante classe 1990 in un sondaggio per i suoi follower sulle stories . Oggi all' Adana Demirspor , Balotelli ha una clausola di risoluzione pari a 5 milioni di euro e nelle scorse settimane alcune squadre hanno sondato il terreno.

Sulla situazione del giocatore ha parlato il presidente Murat Sancak, non gradendo la richiesta di Balotelli ai suoi followers. Queste le sue parole ad As: "Non so cosa vuole fare Balotelli e non capisco questo tipo di comportamento. Il club comunque sta iniziando a ricevere diverse offerte per lui".