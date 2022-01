Balotelli positivo al Covid e non può tornare in Turchia

Super Mario ha contratto il coronavirus

Redazione ITASportPress

Mario Balotelli è risultato positivo al Covid. L'attaccante dell'Adana Demirspor, squadra allenata da mister Vincenzo Montella, sta tornando in Turchia per riprendere le attività con il club ma l'esito del tampone effettuato prima della partenza ha bloccato tutto. Il centravanti è dunque stato costretto a fermarsi in Italia dove dovrà stare in isolamento fino a quando non si sarà negativizzato.

A renderlo noto è stata la stessa società turca con un comunicato apparso anche sui profili social del club dove viene appunto specificato che Super Mario non potrà fare ritorno in Turchia prima di essere risultato negativo a nuovo tampone. Una tegola importante per la formazione di Super Lig che aveva trovato in Balotelli un vero trascinatore a suon di gol e prestazioni importanti con 8 reti in 20 partite considerando campionto e coppa.

Ad ogni modo per l'Adana non dovrebbe esserci il rischio di alcu focolaio dato che il giocatore italiano non ha avuto contatti con nessun altro membo della squadra.