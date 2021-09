Balotelli segna, vince ed esulta sui social: “È solo l’inizio…”

Super Mario a segno per la prima volta con l'Adana Demirspor

Redazione ITASportPress

Una rete importante, non solo a livello personale ma per tutta la squadra. Mario Balotelli segna il suo primo gol con l'AdanaDemirspor nel 3-1 rifilato al Rizespor. Un calcio di rigore che apre le marcature dei suoi e che contribuisce al primo successo in campionato di Vincenzo Montella, diventato mister del club turco.

Super Mario ha segnato dagli undici metri con la solita freddezza ed è pronto a non fermarsi più. Sui social, nella notte, ecco anche le sue prime parole. "This is only the start" (Questo è solo l'inizio), ha scritto l'attaccante in una storia su Instagram.

La speranza per lui e per la squadra di Super Ligt turca è che non si tratti solo di parole. Nelle precedenti partite, il centravanti ex Monza non aveva fatto male non era riuscito a sbloccarsi e trovare la vittoria. Adesso l'Adana Demirspor si è portata a 5 punti in classifica frutto di una vittoria, due pareggi e altrettante sconfitte.